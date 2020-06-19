Hafta sonu hava nasıl olacak? 20 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıların ardından hava sıcaklıkları düştü ve yurdun çeşitli yerlerinde sağanak yağışlar yurdu etkilemeye başladı. Yurdun büyük kısmını etkileyen yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde azalacağı, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.