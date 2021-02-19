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Haber Giriş: 19.02.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Şubat hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Şubat hava durumu tahminleri
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Günlerdir soğuk ve karlı havanın etkisi altında olan ülkemizde, hafta sonu hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. İkamet ettikleri şehirlerde, 20-21 Şubat tarihlerinde hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgileri sorguluyor. Peki, hafta sonu hava naısl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Ege, Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 20-21 Şubat hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 20-21 Şubat hava durumu tahminleri

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