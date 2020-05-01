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Haber Giriş: 01.05.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mayıs hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mayıs hava durumu tahminleri
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Türkiye bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde mayısın ilk haftasında yoğun yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ülke bugün batı bölgelerden itibaren yağışlı sisteminin etkisine giriyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi beklenirken, gelecek hafta ortasına kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor. İşte, 2-3 Mayıs en son hava durumu tahminleri...

MAYIS AYI YAĞMURLU OLACAK

Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanakların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana geleceği ve zaman zaman şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Meteorolojinin yayınlayacağı uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusunda, üç büyük ildeki hava durumuna ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, Ankara'da bugünden itibaren bir hafta her gün özellikle öğleden sonraları gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışlara rağmen gelecek hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlayacağı, pazar ve pazartesi günleri etkili olacağı öngörülüyor. Salı günü ara verecek yağışların çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden eseceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise bugün gök gürültülü sağanak beklenirken, cuma ve cumartesi yağış öngörülmüyor. Pazar ve pazartesi günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü ara verecek yağışın, çarşamba günü tekrar başlayacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak 2-3 Mayıs hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 2-3 Mayıs hava durumu tahminleri

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