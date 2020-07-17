Hafta sonu hava nasıl olacak? 18-19 Temmuz hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İki günlük tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek için araştırma yapan vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde 18-19 Temmuz'da hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 18-19 Temmuz hava durumu tahminleri...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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