Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? 18-19 Nisan il il hava durumu tahminleri

TÃ¼rkiye genelinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼nden itibaren 2-5 derece artmasÄ± ve mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tahminlerine gÃ¶re, bugÃ¼n Ã¼lkenin kuzey ve doÄŸu kesimlerinde havanÄ±n parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu olmasÄ±, diÄŸer yerlerde az bulutlu geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde 2-5 derece artarak, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°ÅŸte, 18-19 Nisan il il hava durumu tahminleri...





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