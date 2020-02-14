Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Şubat son dakika hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatili öncesinde hava durumu araştırmaları hız kazandı. Cumartesi ve pazar günü izinlerini açık alanlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 15-16 Şubat son dakika hava durumu tahminleri...
İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor. Kentte hafta sonu yağmurlu hava beklenirken, yarın hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'den il il en son hava durumu tahminleri...
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA RAPORU
Cumartesi günü havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.
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