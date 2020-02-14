Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Şubat son dakika hava durumu tahminleri

İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor. Kentte hafta sonu yağmurlu hava beklenirken, yarın hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 10 derece olması öngörülüyor. İşte, Meteoroloji'den il il en son hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA RAPORU

Cumartesi günü havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, sıcaklıklar en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü ise en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

















