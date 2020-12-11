Hafta sonu hava nasıl olacak? 12-13 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Marmara'nın batısında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İzmir'in güneyinde, Aydın ve Muğla çevrelerinde cumartesi günü çok kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte, 12-13 Aralık hava durumu tahminleri...

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.



