Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 19-20 Haziran hava durumu tahminleri

Cumartesi ve Pazar günü hava durumunun nasıl seyredeceği, başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerlerde yaşayan vatandaşlar üzere merak konusu oldu. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU











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