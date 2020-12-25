Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu raporu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde olacak.

Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca da mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Hafta sonu Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kesiminde, Pazartesi günü ise bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul ile Trakya kesiminde sıcaklıkların 15 ila 17 derece, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise 18 ila 20 derece civarında olacağı bekleniyor.

Bölgede rüzgarın bugün ve yarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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