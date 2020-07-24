Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25-26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

Hafta sonunu açık havada geçirmek isteyenler, hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor. 25 Temmuz hava durumu sıcaklıkları ve yağış olasılıkları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam(24.07.2020) saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam (24.07.2020) saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 31°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam Artvin, Rize ve Trabzon çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Az bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 11°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık