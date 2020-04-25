Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25 26 Nisan il il hava durumu tahminleri: MGM'den o illere kar uyarısı

Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte, 25 26 Nisan hava durumu raporu.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya'nın güneyi ve Karaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 18°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 10°C, 22°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Az bulutlu

MANİSA 10°C, 22°C

Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güney kesimleri ile Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cumartesi) kuzeydoğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Konya'nın güneyi ile Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 20°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Az bulutlu

KONYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yer yer sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz bölümünün sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı, gece kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

KARS -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı