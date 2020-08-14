Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15-16 Ağustos il il hava durumu tahminleri - O illere yağış geliyor
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Hafta sonunu açık havada geçirmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları illerin hava durumu tahminlerini öğrenmek istiyor. Son hava durumu tahminlerine göre, Artvin çevreleri, Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri ile akşam saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 15-16 Ağustos il il hava durumu tahminleri.
MGM hava durumu tahminleri hafta sonu öncesi merak konusu oldu. Cuma günü bazı illerde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Son tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri, Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri ile akşam saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 12°C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C
Az bulutlu
HATAY 24°C, 35°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla kıyı kesimler ile doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 18°C, 31°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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