Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15-16 Ağustos il il hava durumu tahminleri - O illere yağış geliyor

MGM hava durumu tahminleri hafta sonu öncesi merak konusu oldu. Cuma günü bazı illerde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Son tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri, Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri ile akşam saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 12°C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 33°C

Az bulutlu

HATAY 24°C, 35°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla kıyı kesimler ile doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 18°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık