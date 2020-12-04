Hafta sonu hastaneye gitmek yasak mı?
Hafta sonu hastaneye gitmek zorunluluğu bulunan vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çeşitli sebeplerle hastaneye gitmek zorunda olanlar için detaylar açıklandı. Peki, hafta sonu hastaneye gitmek yasak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan kişiler seyahatini gerçekleştirebilecek.
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ise yasaktan muaf olacak.
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