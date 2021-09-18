Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstavrit bolluğu Fiyatı 8 liraya düştüİstavrit bolluğu! Fiyatı 8 liraya düştü#İstavrit
Hastanede skandal İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca... Hayatı kâbusa döndüHastanede skandal! İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca... Hayatı kâbusa döndü#Hastane
Korkunç olay... Kurşun yağdırdı: Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladıKorkunç olay... Kurşun yağdırdı: Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı#Cinayet
Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında 5 futbolcu...Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında! 5 futbolcu...#Fenerbahçe
Galatasarayda Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik Son 2 maçta...Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik! Son 2 maçta...#Galatasaray
Talep çok fazla, sıra bekleniyor 50 bin TLden başlıyor... Yıllık 1.000 TLTalep çok fazla, sıra bekleniyor! 50 bin TL'den başlıyor... Yıllık 1.000 TL#Hobi Bahçeleri
Latin Amerikada Kovid-19 yayılmaya devam ediyorLatin Amerika'da Kovid-19 yayılmaya devam ediyor#Koronavirüs
Cem Yılmazdan takipçilerine dolandırıcılık uyarısı: Benim böyle bir huyum yokCem Yılmaz'dan takipçilerine 'dolandırıcılık' uyarısı: Benim böyle bir huyum yok!#Cem Yılmaz
Talibandan kadınlar için yeni karar Kadın Bakanlığı, Ahlak Bakanlığı olduTaliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı, 'Ahlak Bakanlığı' oldu#Taliban
Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyorEce Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında neler oluyor?#Ece Erken
HABERLERGündem Haberleri

Hafta sonu EFT olur mu, limiti ne kadar? Cumartesi ve Pazar EFT detayları

#Hafta Sonu EFT#Cumartesi EFT#EFT Limiti
Hafta sonu EFT olur mu, limiti ne kadar Cumartesi ve Pazar EFT detayları

Hafta sonu EFT olur mu sorusu para transferi gerçekleştirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklamasına göre, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi adı verilen yöntemle ilgi testler tamamlandı. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar EFT olur mu, ne zaman hesaba geçer? İşte 7/24 EFT detayları.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi kullanıma açıldı. Buna göre Cumartesi ve Pazar günü EFT yapmak isteyen vatandaşlar, Hafta sonu EFT olur mu, ne zaman hesaba geçer sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte merak edilen hafta sonu EFT sistemi ile ilgili detaylar…

HAFTA SONU EFT OLUR MU?

FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Böylece hafta sonu EFT kısıtlaması kalkmış oldu. Hafta sonu yapılan EFT işlemleri daha önce bankaların mesai yaptığı dönemlerde gerçekleştirilebiliyordu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.”

Haberin Devamı

HAFTA SONU EFT LİMİTİ NE KADAR?

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecek.

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hafta Sonu EFT#Cumartesi EFT#EFT Limiti