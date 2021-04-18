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GeriGündem Hafta sonu çocuklara sokağa çıkma yasak mı? İşte çocukların (18 yaş altı) sokağa çıkabileceği günler ve izin saatleri
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Haber Giriş: 18.04.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Hafta sonu çocuklara sokağa çıkma yasak mı? İşte çocukların (18 yaş altı) sokağa çıkabileceği günler ve izin saatleri

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Hafta sonu çocuklara sokağa çıkma yasak mı? İşte çocukların (18 yaş altı) sokağa çıkabileceği günler ve izin saatleri
18 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme öncesi 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar sokağa çıkabiliyor. Hafta sonu çocuklara sokağa çıkma yasak mı? İşte çocukların sokağa çıkabileceği günler ve sokağa çıkma izni saatleri

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan vaka sayıları ardından çocukların ve gençlerin sokağa çıkma yasağı ve izninde de değişikliğe gidildi. Yeni genelgeyle çocukların sokağa çıkması yasağıyla ilgili detaylar netleşti. Peki, hafta sonu çocuklara sokağa çıkma yasak mı? İşte çocukların (18 yaş altı) sokağa çıkabileceği günler ve izin saatleri...

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