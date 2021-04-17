Çocuklarıyla temiz bir hava almak için sokağa çıkmak isteyen ebeveynler, hafta sonu çocuklar sokağa çıkıyor mu, çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman sorularının cevabını arıyor. İşte hafta sonu çocuklar sokağa çıkabiliyor mu sorusunun yanıtı…

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre, önceleri 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.

Hafta sonu çocuklara sokağa çıkmak yasak mı?

Bakanlığın açıklamasına göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Bu durumda çocuklar için hafta sonu sokağa çıkma yasağı söz konusudur.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara