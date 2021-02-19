Hafta sonu AVM'ler açık mı? İşte hafta sonu market ve AVM'lerin durumu

AVM'lerin çalışma saatleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden revize edildi. Hafta içi belirlenen saat aralığında hizmet sunmaya devam eden AVM’ler hafta sonları ise kapalı.

MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇLA KAÇ ARASI HİZMET VERİYOR



İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada



"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.” İfadelerine yer verildi.