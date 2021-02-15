Hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağının saatleri

Sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi saat 05.00'e kadar devam ediyor. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Geçtiğimiz hafta 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile çiçekçiler de kısıtlamadan muaf tutulmuşlardı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 20-21 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Bu kapsamda 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının kamuoyuyla paylaşılmasına başlanıyor. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresli bilgilendirme sayfasından verileri kamuoyuna duyuracak.

Bakan Fahrettin Koca, 10 Şubat'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, yeni uygulamaya ilişkin de bilgi vermişti.

Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı yayımlanacağını belirterek, "Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'Yerinde Karar' dönemidir." ifadelerini kullanmıştı.