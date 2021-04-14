Hafta içi yasağı 19’da başlayacak; sadece toplu taşımayla seyahat

İki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE 10.00- 14.00 İZNİ

- Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında, 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek.

- Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

- Hafta içi 65 yaş ve üzerindeki kişiler 10.00-14.00, 18 yaş altındaki kişiler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

- Hafta içi ve hafta sonu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla olacak. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

PAKET SERVİS SAHURA KADAR

- 16 Mayıs 2021 pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek. Yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, cumartesi ve pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

SPOR SALONU, GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANACAK

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerlerin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.

DÜĞÜNLER YASAK

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

- Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hizmet verebilecek.

- Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

8. VE 12. SINIF HARİÇ UZAKTAN EĞİTİM

Eğitimde, sınav sürecinde olan 8’inci ve 12’nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler, uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. 8. ve 12. sınıflara yönelik kurslara cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecek. Yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara