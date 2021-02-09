Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 9-10 Şubat hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ve detayları

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs gündeminde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli kararların ele alındığı Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takviminin netleşmesiyle, hafta içi kısıtlamaları için vatandaşlar beklenti içine girdi. Ancak hafta içi kısıtlamalar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 21.00-05.00 saatlerinde geçerli olan sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta da sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Sokak kısıtlaması hafta içi her gün saat 21:00’de başlıyor ve ertesi gün saat 05:00’te sona eriyor. Bu bilgiler doğrultusunda 9-10 Şubat tarihlerinde de hafta içi sokağa çıkma yasağı aynı şekilde devam edecek.

Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.