Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri genelgede duyuruldu!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri vatandaşlar tarafından internette cevabı aranan konular arasında. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hayat geçti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü başlıyor ve kısıtlama pazartesi günü sona eriyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da hafta içi belli saatlerde dışarıya çıkabilecek

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için hafta içi her günü kapsayacak şekilde belirlendi. Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında günde belirli saatlerde dışarı çıkma hakkına sahip olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, belirlenen saatler dışında dışarı çıkmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde hafta içi (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması kararı verilmiştir. Açıklaması yapıldı İşte tüm merak edilen detaylar

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.



Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır.