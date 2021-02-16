Hafta içi sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Gözler mart ayında... İşte 16-17 Şubat hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Aşılama Türkiye genelinde uygulanırken vaka sayısında da yaşanan düşüşle beraber sokağa çıkma yasağında beklentiler arttı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 21.00’de başlayarak ertesi gün saat 05.00'a kadar devam edeceği aktarılmıştı. Kabine Toplantısı'nda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının masada olması beklenirken, mart ayının başında yasakların esnetileceği öne sürüldü. Ancak hafta içi sokağa çıkma yasağının biteceği tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

Hafta içi yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta da sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Sokak kısıtlaması hafta içi her gün saat 21:00’de başlıyor ve ertesi gün saat 05:00’te sona eriyor. Bu bilgiler doğrultusunda 16-17 Şubat tarihlerinde de hafta içi sokağa çıkma yasağı aynı şekilde devam edecek.

Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA ESNEME MESAJI VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz hafta düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri vermişti;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

HAFTA İÇİ KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Hürriyet'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir.

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.