Hafta içi marketler saat kaçta açılıyor? 29 Ocak Cuma marketlerin çalışma saatleri

Hafta içi marketlerin kaçta açıldığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 21:00'den sonra başlıyor. Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre, hafta içi marketler saat 10.00-20.00 arasında müşterilere hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞAM SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda hafta içinde marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.