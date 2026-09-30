Hafta boyunca sÃ¼recek: Åžiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na etkili olacak! Ä°stanbul dahil 20 ilde alarm verildi

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SÄ±cak yaz gÃ¼nlerinin ardÄ±ndan sonbahar, yurt genelinde yÃ¼zÃ¼nÃ¼ en sert ÅŸekliyle gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸen hava sÄ±caklÄ±klarÄ±yla birlikte yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na etkili oluyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (MGM) kuvvetli saÄŸanak ve fÄ±rtÄ±na beklenen Ä°stanbul dahil 20 il iÃ§in "sarÄ±" kodlu uyarÄ± yayÄ±mladÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlke genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n gÃ¼ney ve doÄŸusu, Ege, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu (Siirt dÄ±ÅŸÄ±nda) ile Ä°stanbul, KÄ±rklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve MuÅŸ Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

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YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmara'nÄ±n kuzeydoÄŸusu, gÃ¼ney ve doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Sinop ve Ardahan Ã§evreleri ile Kastamonu'nun kÄ±yÄ±, Ã‡anakkale'nin doÄŸu, BalÄ±kesir ve Bursa'nÄ±n kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

GÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinden Ã¶ÄŸle saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya ve Yalova Ã§evreleri, BalÄ±kesir ve Bursa'nÄ±n kuzey kesimleri ile Ã‡anakkale ve Ä°stanbul'un doÄŸu kesimlerinde (Pendik, Tuzla ve Åžile ilÃ§eleri) yerel kuvvetli saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.Â DoÄŸu Karadeniz'de beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinden itibaren Giresun, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren ise Trabzon (baÅŸlÄ±ca doÄŸu ve batÄ± ilÃ§eleri) ve Rize Ã§evreleri ile Artvin'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yerel kuvvetli saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak olmasÄ± tahmin ediliyor.

RÃ¼zgarÄ±n ise bugÃ¼n Marmara, KÄ±yÄ± Ege ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda; perÅŸembe ve cuma gÃ¼nleri Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (saatte 40-70 km) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

20 Ä°L Ä°Ã‡Ä°N "SARI KOD" VERÄ°LDÄ°

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Meteoroloji'nin uyarÄ± haritasÄ±na gÃ¶re Artvin, BalÄ±kesir, Bursa, Ã‡anakkale, Edirne, Giresun, Ä°stanbul, Ä°zmir, Kastamonu, KÄ±rklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, TekirdaÄŸ, Trabzon ve Yalova iÃ§in "sarÄ±" alarm verildi.

Yetkililer; ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± tedbirli olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

YAÄžIÅžLAR HAFTA BOYUNCA SÃœRECEK

YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n perÅŸembe ve cuma gÃ¼nleri de Marmara, Akdeniz, Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Ä°Ã§ Anadolu genelinde etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi, hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftanÄ±n ilk gÃ¼nlerinde de devam edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°stanbul'da 3 gÃ¼n boyunca aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olarak. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bugÃ¼n ve cuma gÃ¼nÃ¼ yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. SÄ±caklÄ±klar bugÃ¼n ve perÅŸembe 22, cuma 20 derece seyredecek.

AKOM, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinden itibaren tekrar baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AKOM'un aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Hafta baÅŸÄ±ndan beri etkili olan serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n bÃ¶lgemizde hafta sonuna (Pazar) kadar etkili olmaya devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. Bu nedenle bugÃ¼n mola vermesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n PerÅŸembe (YarÄ±n) akÅŸam saatlerinden itibaren tekrardan baÅŸlayacaÄŸÄ±, Cuma gÃ¼nÃ¼ il genelinde yer yer kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸi, sÄ±caklÄ±klarÄ±n 18-20 derece aralÄ±ÄŸÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor." Â

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Ä°stanbul ValiliÄŸi, kentte etkili olmasÄ± beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle tedbirli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Valilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re havanÄ±n parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bugÃ¼n Ã¶ÄŸleye kadar Anadolu YakasÄ±'nÄ±n doÄŸu kesimlerinde, Åžile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedildi.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji MÃ¼hendisi Prof. Dr. Adil Tek, "YaÄŸÄ±ÅŸlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zere devam edecek. 2 haftalÄ±k periyotta gÃ¶zÃ¼ken sÄ±caklÄ±klar mevsim normalleri altÄ±nda" dedi. Tek, "Ekimin son periyodunda KasÄ±m'a doÄŸru giderken 'pastÄ±rma yazÄ±' diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o sÄ±cak gÃ¼nler olacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

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Meteoroloji mÃ¼hendisi Prof. Dr. Adil Tek, Ä°stanbulâ€™da yer yer etkili olan saÄŸanak ve ardÄ±ndan beklenen hava deÄŸiÅŸimleriyle ilgili konuÅŸtu.

'SERÄ°N HAVA 2 HAFTA BOYUNCA SÃœRECEK'

Prof. Dr. Tek, "YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava Ã¶nceki Pazar gÃ¼nÃ¼nden bu yana Ã¶zellikle yurdun batÄ±sÄ±nda, daha sonra yurdun orta ve doÄŸu kesimlerinde etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Beraberinde Ã¶zellikle Marmara'da rÃ¼zgar fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmeye devam ediyor ki Ã¶ncelikle rÃ¼zgar hafta sonuna kadar bu ÅŸekilde zaman zaman zayÄ±flasa da devam edecek. Poyraz yÃ¶nÃ¼nden esen bir rÃ¼zgar var, beraberinde de yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava kendini gÃ¶steriyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar bugÃ¼n gÃ¼n iÃ§erisinde Marmara'da ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Karadeniz'de sÃ¼rÃ¼yor. Yine Akdeniz'de ve Akdeniz'in doÄŸu kesimlerinde, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, DoÄŸu Anadolu, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzey ve doÄŸu kesimleri yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerler arasÄ±nda. Serin bir hava geldi.

Avrupa Ã¼zerinde bulunan, Ã¶zellikle Ä°skandinavya yÃ¼ksek basÄ±ncÄ± diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yapÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu bir de blokaj var. O blokaj kuzeyli kutupsal serin havayÄ± Ã¼zerimize doÄŸru getiriyor. Bu serin hava yaklaÅŸÄ±k 2 hafta boyunca sÃ¼recek diyebiliriz. Mevsim normalleri altÄ±nda deÄŸerler devam ediyor ki beraberinde de yaÄŸÄ±ÅŸlar var; ama yaÄŸÄ±ÅŸlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zere devam edecek. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde de biraz daha kesilmiÅŸ olsa da Karadeniz Ã¼zerinden yurdu terk eden o serin havanÄ±n ardÄ±ndan tekrar Orta Akdeniz Ã¼zerinden gelen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rÃ¼yor olacaÄŸÄ±z. Uzun vadede gÃ¶zÃ¼ken, yani 2 haftalÄ±k periyotta gÃ¶zÃ¼ken sÄ±caklÄ±klar mevsim normalleri altÄ±nda ve yaÄŸÄ±ÅŸlar da beraberinde olacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. "dedi.

'PASTIRMA YAZI EKÄ°M'Ä°N SON PERÄ°YODU VE KASIM'IN BAÅžINDA OLACAK'

Prof. Dr. Tek, "Ä°stanbul geneline de baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Ä°stanbul'da bugÃ¼n aralÄ±klarla devam eden yaÄŸÄ±ÅŸlar var. Bu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistem yarÄ±n da Ä°stanbul'da devam edecek ama biraz daha yaÄŸÄ±ÅŸlar o Pazar gÃ¼nÃ¼ ve Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde Ã§ok kuvvetli olan yaÄŸÄ±ÅŸlar kadar kuvvetli deÄŸil. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ÅŸiddeti biraz daha az; ama Ã¶zellikle BatÄ± Karadeniz'de gÃ¼n iÃ§erisinde yaÄŸÄ±ÅŸlar biraz daha kuvvetleniyor. Buralarda yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± sel, su baskÄ±nÄ± riskleri de bulunuyor. AynÄ± zamanda da az Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Poyraz'dan esen kuvvetli rÃ¼zgar da hafta sonuna kadar devam edecek gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.

AslÄ±nda EylÃ¼l'Ã¼n son haftasÄ± ve Ekim ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda yurt genelinde serin ve soÄŸuk bir hava var. SÄ±caklÄ±klar mevsim normalleri altÄ±ndaki deÄŸerlere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ekim'in ikinci periyodunda sÄ±caklÄ±klar Ã¶zellikle batÄ± bÃ¶lgelerde biraz daha mevsim normalleri deÄŸerlere gelmiÅŸ olacak. Ekim'in son periyodunda biraz daha o KasÄ±m'a doÄŸru giderken ki pastÄ±rma yazÄ± diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o sÄ±cak gÃ¼nler, Ekim'in son periyodu ve KasÄ±m'Ä±n baÅŸÄ±nda olacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor" diye konuÅŸtu. (Berkay GÃœNEÅž - Feridun AÃ‡IKGÃ–Z / Ä°STANBUL, DHA)Â

BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lgenin kuzeydoÄŸusu ile Ã‡anakkale'nindoÄŸu, BalÄ±kesir ve Bursa'nÄ±n kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/Saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ã‡ANAKKALE Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde doÄŸu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde Anadolu yakasÄ±nÄ±n doÄŸu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KOCAELÄ° Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (50-70 km/Saat) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHÄ°SAR Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°ZMÄ°R Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

UÅžAK Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ADANA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANTALYA Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ISPARTA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

NEVÅžEHÄ°R Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Sinop Ã§evreleri ile Kastamonu'nun kÄ±yÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

BOLU Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ZONGULDAK Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kÄ±yÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak eseceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

RÄ°ZE Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SAMSUN Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

TRABZON Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin batÄ±sÄ± ile Erzurum, Kars, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve MuÅŸ Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinde Ardahan Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ERZURUM Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle ve yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

VAN Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Siirt dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¶lge genelinin yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

GAZÄ°ANTEP Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°Ä°RT Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve zamanla Ã§ok bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve zamanla Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (PerÅŸembe) gece saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±