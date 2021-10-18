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Hafriyatçılar işi abarttı! Güpegündüz boş arsaya döküm yapıp kaçtılar

#İstanbul#Harfiyat#Kamyon
Hafriyatçılar işi abarttı Güpegündüz boş arsaya döküm yapıp kaçtılar

İstanbul Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi sakinlerinden Sincar Çatal, evinin balkonundan dışarıya bakarken, sokağa giren kamyonun sürücüsünün hafriyat yükünü bir binanın yanındaki boş arsaya döktüğünü fark etti. Çatal, seslenerek hafriyat kamyonu sürücüsünü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

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Tepkilere aldırmayan sürücü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya, geriye kalanını yola boşalttıktan sonra bölgeden kaçtı. Damperi açık bir şekildeki kamyonuyla kaçan şoförün o anları Sincar Çatal tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BUNU 200-300 LİRA İÇİN YAPIYOR

Arnavutköy’de daha önceden boş tarlalara ve şehrin dışına kaçak dökümler yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Doğan Balşak, “Artık iyice abartarak şehrin göbeğine döküyorlar. Döküm merkezine 200-300 lira para vermemek için buralara kaçak şekilde dökümler yapılıyor” dedi. Kaçak hafriyatın döküldüğü alan havadan da görüntülendi.

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