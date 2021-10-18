Hafriyatçılar işi abarttı! Güpegündüz boş arsaya döküm yapıp kaçtılar

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Tepkilere aldırmayan sürücü, hafriyatın bir kısmını boş arsaya, geriye kalanını yola boşalttıktan sonra bölgeden kaçtı. Damperi açık bir şekildeki kamyonuyla kaçan şoförün o anları Sincar Çatal tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BUNU 200-300 LİRA İÇİN YAPIYOR

Arnavutköy’de daha önceden boş tarlalara ve şehrin dışına kaçak dökümler yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Doğan Balşak, “Artık iyice abartarak şehrin göbeğine döküyorlar. Döküm merkezine 200-300 lira para vermemek için buralara kaçak şekilde dökümler yapılıyor” dedi. Kaçak hafriyatın döküldüğü alan havadan da görüntülendi.