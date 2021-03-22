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Gündem
Selçuk AKBAŞ / FETHİYE (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı

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Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı. Kamyondaki molozlar, çevreye saçıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz yolunda meydana geldi. Selim İnanç (54), sürücüsü olduğu 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre sürüklenen kamyon, ağaca çarpıp, devrildi. Sürücü İnanç ile beraberinde bulunan Mustafa Çolak yaralandı. Kamyondaki molozlar ise etrafa saçıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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