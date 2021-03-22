Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz yolunda meydana geldi. Selim İnanç (54), sürücüsü olduğu 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre sürüklenen kamyon, ağaca çarpıp, devrildi. Sürücü İnanç ile beraberinde bulunan Mustafa Çolak yaralandı. Kamyondaki molozlar ise etrafa saçıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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