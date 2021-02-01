Hafriyat kamyonu yan yattı, tonlarca ağırlığında demir yol kenarına saçıldı

Kaza saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. 61 K 21491 plakalı inşaat demiri yüklü olan hafriyat kamyonu sürücüsü iddiaya göre Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanan yoldaki viraja hızlı girince yan yattı. Kamyonda yüklü olan tonlarca ağırlığındaki inşaat demiri de yol kenarında yeşil alana saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sürücü bölümünde sıkışan şoför yaralı halde kurtarılarak ambulansa alındı. İlk tedavisi ambulans içinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yan yatan kamyondan yola ve yeşil alana saçılan demirler de kaza yerine gelen başka kamyona yüklendi. Yan yatan hafriyat kamyonu da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.