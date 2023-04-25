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Hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı

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#İstanbul#Çekmeköy#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 09:50

Çekmeköy'de hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavga dönüştü. Hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önüne keserek sürücüye sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şile otoyolu meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine hafriyat kamyonu şoförü otomobilin önüne keserek eline aldığı sopayla kamyondan aşağı indi. Otomobil sürücüsü geri manevra yaparak uzaklaşmak istese de trafik nedeniyle uzaklaşamadı. Hafriyat kamyonu şoförü elindeki sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı

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#İstanbul#Çekmeköy#Kavga

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