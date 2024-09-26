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Hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza kamerada

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#Hatay#Defne#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 09:25

Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. İzleyenleri ürperten feci kazada, 9 araç zarar görürken 5 kişi yaralanmıştı.

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Geçtiğimiz Pazar günü Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaşta yaralanmıştı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.

Hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi Korkunç kaza kamerada

Görüntüde; hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları adeta biçtiği görüldü. Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan tır ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

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“KIL PAYI HAREKETLE KURTULDUK”

Kazaya iş yerinde yakalanan esnaf Tuncay Demirel, iş yerinin zarar gördüğünü belirterek “Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan hafriyat kamyonu kazasında mevcut iş yerimizde babamla birlikte ölümden döndük, neredeyse 2 adımlık kıl payı hareketle kurtulduk.

Hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi Korkunç kaza kamerada
Burada bayağı maddi ve manevi zarara uğradık. İş yerimiz yaklaşık 200 bin TL'lik zarar gördü. Zararımızın firma tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bizi Allah korudu, büyük bir faciadan dönüldü. Biz burada büyük bir depremi yaşamış bir halk olarak neredeyse ikinci depremi yaşadık. 9 tane araç pert oldu, kazanın sesi çok kötüydü” dedi.

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#Hatay#Defne#Kaza

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