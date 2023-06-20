Hafriyat kamyonu minibüsün üzerine devrildi... İş insanı feci şekilde can verdi

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Hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği VIP minibüsteki iş insanı hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sırasında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Torba Mahallesi'nden Milas yönüne giden Fikret Çevlik'in kullandığı 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sollamak istediği İbrahim Halil Akbal yönetimdeki 48 BS 099 plakalı VIP minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon, minibüsün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerine devrildiği minibüstekilere, ulaşmakta ekipler güçlük çekti. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ilk olarak kamyon sürücüsü Fikret Çevlik araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çevlik, bir özel hastaneye kaldırıldı.

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MİNİBÜSE DOLAN TOPRAK BOŞALTILDI

Devrilen kamyondaki toprak, minibüsün içine doldu. İş makineleri ile minibüse dolan toprak boşaltıldı. Kamyon vinçle kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu minibüs sürücüsü İbrahim Halil Akbal ile yanındaki Hür Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Orhon'a ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Orhon'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen minibüs sürücüsü Akbal ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muhittin Orhon'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın iş insanı Orhon'un İstanbul'a uçmak için havalimanına giderken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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