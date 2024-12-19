Hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 HA 6585 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü yolda ilerlediği sırada kasasından yola çamur döküldü. O sırada kamyonun arkasında seyreden bir motosikletli ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, VATANDAŞLAR YÜRÜDÜ

Olayın ardından kamyondan dökülen çamur nedeniyle caddede ilerleyen diğer kamyon, belediye otobüsü ve minibüsler yolda kaldı. Akşam saatlerinde işten eve dönen vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu çamurla kaplanan yol temizlenirken, polis kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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