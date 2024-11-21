Hafriyat işçilerinden ekskavatör üstünde künefe şovu!

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Kenti yeniden ayağa kaldırabilmek için gece gündüz çalışmaların devam ettiği Hatay'ın Antakya ilçesinde, hafriyat işçilerinin künefe tepsisini ekskavatör üzerinde ters çevirdiği anlar kameralara yansıdı.



"GÜNÜN STRESİNİ KÜNEFE İLE TATLANDIRMAK İSTEDİK"



Araç başında gün boyunca çok fazla yorulduklarını dile getiren hafriyat çalışanı Mustafa Denizli, günün stresini künefe ile tatlandırmak istediklerini ve bunu da kendi yaptıkları işle bütünleştirmeyi amaçlayınca böyle bir görüntünün ortaya çıktığını ifade etti.