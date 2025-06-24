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Hafize Nine'ye sanal gerçeklik gözlüğü taktılar, verdiği tepki gündem oldu

Güncelleme Tarihi:

#Yatağan#Hafize Cevizbaş#Sanal Gerçeklik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 13:26

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Hafize Cevizbaş'ın (80) ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu.

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Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı. İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi.

Hafize Nineye sanal gerçeklik gözlüğü taktılar, verdiği tepki gündem oldu

Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

Hafize Nineye sanal gerçeklik gözlüğü taktılar, verdiği tepki gündem oldu

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#Yatağan#Hafize Cevizbaş#Sanal Gerçeklik

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