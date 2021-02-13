Hafız Abdullah Nazırlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı.

Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Çok değerli hocamızı hakka uğurlamak üzere huzurlarında bulunuyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili teslimi için geldiğimizde hocamızı ziyaret edelim istemiştik.



Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı.

O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik.

Rabbim bu fırsatı bizlere verdi. Elhamdülillah bugün hakka uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz.

Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. 106 yıllık ömür... Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'a hamd olsun bu ne hafıza... En ufak bir hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah.