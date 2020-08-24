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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Hafik'te su borusu patladı, tarım arazileri su altında kaldı

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Hafik'te su borusu patladı, tarım arazileri su altında kaldı
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SİVAS'ın Hafik ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Olay, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla ana hat su borusundan akan tonlarca su, çevredeki evlerin bahçelerini ve tarım arazilerini etkiledi. Suyla dolan tarım arazilerinde zarar oluştu. Bölgede yaşayanlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı. Ana hat su borusunda 2 ay önce yine patlama meydana gelmiş ve tarım arazileri ile bazı evler zarar görmüştü.

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