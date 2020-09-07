Hafif ticari araçta 49 kilo eroin ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Aksaray karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Ramazan A.'nın kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. 'Bixi' adındaki eğitimli köpekle aracın bagajında yapılan aramada çantalar içinde 94 paket halinde 49 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Ramazan A.'nın ifadesinin ardından operasyonu genişleten ekipler İstanbul'daki adreslere düzenlediği operasyonlarda Cevher B., Hikmet A. ve Mecit B.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.