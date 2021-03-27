MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2’si çocuk, 8 yaralı
GeriGündem Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2’si çocuk, 8 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serap Şerife KARA/GÜMÜŞHACIKÖY, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2’si çocuk, 8 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2’si çocuk, 8 yaralı

AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı. Kazada 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. Hasan Kaya (42) yönetimindeki 58 TZ 239 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp Berat Yılmaz (23) yönetimindeki 07 ACF 343 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Yılmaz, otomobildeki eniştesi Akif (32), ablası Sümeyye (25), yeğenleri Miray (3) ve Hilal Cömert (1), diğer aracın sürücüsü Hasan Kaya ile yanındaki Recep (28) ve Fadime Kaya yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi