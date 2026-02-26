Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu; anne ile kızı yaralı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 11:11

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şamlar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki Kunç Köprüsü’nde meydana geldi. Nehir Kamışlı yönetimindeki 06 DTP 103 plakalı otomobil, kavşakta Fuat S. idaresindeki 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarını kırarak Yeşilırmak'a uçtu.

50 METREDEN FAZLA SÜRÜKLENDİ

Nehirde 50 metreden fazla sürüklenen otomobil, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı Kurtarma ekipleri, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Nehir Kamışlı ile yanındaki annesi Hanife Kamışlı, araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı anne-kız, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

