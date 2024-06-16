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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Burdur
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 16:59

Burdur'un Ağlasun ilçesi Aşağıyumrutaş köyü yakınlarında hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Karademir (20) ile arkasındaki Abdulkadir Bekçioğulları (27) hayatını kaybetti. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Aşağıyumrutaş köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Karademir'in kullandığı 07 BMJ 570 plakalı motosiklet ile Barış A. (30) yönetimindeki 67 ADB 517 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ile yolcu olarak Abdulkadir Bekçioğulları olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Barış A. ile beraberindeki Seda Ç. (33) yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Karademir ile Abdulkadir Bekçioğulları'nın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Burdur

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