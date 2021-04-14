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Gündem
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

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Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Güzel (55), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkezköy-İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Cemal Güzel yolun karşısına geçmek isterken, A.D.'nin kullandığı 31 KNK 86 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın çarpması sonucu Güzel, yaklaşık 50 metre savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma araç sürücüsü A.D'yi gözaltına aldı.

 

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