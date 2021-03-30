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Ali GÖKDAL/SAİMBEYLİ(Adana), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Saimbeyli-Feke karayolunda Mehmet Uysun (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada Mehmet Uysun ile yanındaki Mercan Uysun (71) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

 

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