Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Saimbeyli-Feke karayolunda Mehmet Uysun (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada Mehmet Uysun ile yanındaki Mercan Uysun (71) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulansla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara