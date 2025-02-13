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Hafif ticari araç TIR'ın altına girdi: Üniversiteli Caner hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Ankara
Hafif ticari araç TIRın altına girdi: Üniversiteli Caner hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:06

Ankara'da yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, üniversite öğrencisi Caner Savaş Sıvacı (22), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Konya yolu Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. V.Ç. idaresindeki 33 E 2177 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bunun üzerine şoför, TIR'ı yol kenarına çekti. 

Hafif ticari araç TIRın altına girdi: Üniversiteli Caner hayatını kaybetti

Bu sırada arkadan gelen Caner Savaş Sıvacı kontrolündeki 66 LU 556 plakalı hafif ticari araç, TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren araç demir yığına dönerken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç TIRın altına girdi: Üniversiteli Caner hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünde eğitim gören Sıvacı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

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TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hafif ticari araç TIRın altına girdi: Üniversiteli Caner hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Ankara

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