MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafif ticari araç su kanalına devrildi
GeriGündem Hafif ticari araç su kanalına devrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 00:09 | Son Güncelleme:

Hafif ticari araç su kanalına devrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bolu'da su kanalına devrilerek takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Zerdali Sokak üzerinde seyreden Elif A. idaresindeki 12 ABA 944 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Takla atan aracı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri kanalda devam eden kapatma çalışması nedeniyle su bulunmayan kanala inmekte zorlandı.

Kazada yaralanan Elif A.'ye ilk müdahale yaklaşık 4 metre yükseklikten kanala inebilmeyi başaran vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri ise, kanala olay yerine gelen itfaiye aracında bulunan merdivenler yardımıyla indi.

Yaralı ekiplerin müdahalesinin ardından vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkartılarak abulansa taşındı.

Elif Ş., ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle