Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Niyazi Y'nin kullandığı 43 ABF 597 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile eşi Nurcan, kızı Kübra ve oğlu Alaattin Fuat Y, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza yapan ailenin kurban kesiminden döndüğü öğrenildi.

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