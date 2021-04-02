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Gündem
Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kozan-Adana karayolu Küçük Sanayi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Çenge yönetimindeki 01 VD 262 plakalı hafif ticari araç, Ali Ateş yönetimindeki 38 EB 351 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, ticari araçtaki Dudu Batmaz (55) ve Nilüfer Batmaz ile diğer aracın sürücüsü Ali Ateş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dudu Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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