Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araç ile H.D.'nin kullandığı 80 FC 097 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.