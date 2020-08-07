MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GeriGündem Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI- Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Harun Aydın yönetimindeki 06 FV 3113 plakalı otomobille, Sinan Kale'nin kullandığı 58 HG 593 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nuriye Kale ile Emin Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle