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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Tokat#Niksar#Trafik Kazası
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 03:44

Tokat'ın Niksar ilçesinde ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. A.A (29) idaresindeki 60 ACG 390 plakalı hafif ticari araç kavşakta dönüş yaptığı sırada aynı istikamette seyir hallinde olan Mehmet Ali Yağcı (21) idaresindeki motosiklet yandan çarptı. Çarpışmasın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi S. Ç (22) yere savrulurken, hafif ticari araç elektrik direğine çarparak durabildi. Ağır yaralanan 2 şahısla birlikte araç sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Niksar Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Mehmet Ali Yağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Tokat#Niksar#Trafik Kazası

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