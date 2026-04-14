Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sude, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#MANİSA#Salihli#Sude Gelen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 19:54

MANİSA’nın Salihli ilçesinde karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Sude Gelen (17), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Sude Gelen'in (17) kontrolünü yitirdiği 45 AKS 460 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen E.C. yönetimindeki 09 UR 742 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sude Gelen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 

Hafif ticari araç sürücüsü E.C.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

