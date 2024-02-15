Hafif ticari araç devrildi, 5 kişi yaralandı

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 50 DS 591 plakalı hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Kazada M.K ile araçta yolcu olarak bulunan V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K. yaralandı. İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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